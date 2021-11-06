Россиянин Титов стал членом исполкома FIG

Василий Титов, занимавший пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), вошел в состав исполнительного комитета организации.

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов был избран в состав исполкома FIG. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба организации. При этом Титов проиграл выборы вице-президента FIG, пост которого он занимал с 2012 года.

Кроме того, на новый срок был переизбран японец Моринари Ватанабэ, являющийся главой организации. На выборах в ходе 83-го конгресса FIG он обошел своего единственного конкурента, министра молодежи и спорта Азербайджана и президента Европейской гимнастики Фарида Гаибова.