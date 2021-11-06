Письма членов королевской семьи Великобритании выставят на продажу

Архив, содержащий письма британской королевы Елизаветы II и ее сына принца Чарльза, планируют выставить на аукционе. Стоимость лота составит 80 000 фунтов стерлингов.

Переписка велась с экс-гренадерским гвардейцем Майклом Фарбратером. Он же являлся личным учителем принца Чарльза. В письмах обсуждались не только обыденные вопросы, но и смерти членов королевской семьи, сообщает телеканал «Известия».

Начальная стоимость лота составит 80 тысяч фунтов стерлингов. Ранее о существовании подобного архива информации не было.

Напомним, в конце марта на аукционе Sotheby's продали драгоценности, принадлежавшие королеве Виктории и доставшиеся по наследству ее праправнучке. С молотка ушли редкие экземпляры, в том числе кулон с прядью волос дочери королевы — тещи российского императора Николая II.