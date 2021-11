Правоохранители помешали премьере фильма Пригожина «16-й» в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма «16-й» российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщил один из зрителей в своем Twitter-аккаунте Jay_Belichik.

Правоохранители ворвались в самом начале показа картины «16-й». Полиция потребовала, чтобы все зрители покинули кинозал.

The weirdest thing happened today. Went to watch a Russian movie about 2016 elections at Angelika Film Center. At the very beginning cops stormed the theater and forced everybody out. Managed to capture some of the action. pic.twitter.com/1RvyemfvmR