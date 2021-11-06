Правоохранители помешали премьере фильма Пригожина «16-й» в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка сорвала премьеру фильма «16-й» российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщил один из зрителей в своем Twitter-аккаунте Jay_Belichik.

Правоохранители ворвались в самом начале показа картины «16-й». Полиция потребовала, чтобы все зрители покинули кинозал.

« Пошел смотреть российский фильм о выборах 2016 года в кинотеатре Angelika. В самом начале в зал ворвались полицейские и заставили всех выйти. Удалось запечатлеть некоторые моменты», — написал Jay_Belichik в соцсети.

The weirdest thing happened today. Went to watch a Russian movie about 2016 elections at Angelika Film Center. At the very beginning cops stormed the theater and forced everybody out. Managed to capture some of the action. pic.twitter.com/1RvyemfvmR — Jay Belichick (@Jay_Belichick) November 6, 2021

Премьера срывается не первый раз. Зрители должны были увидеть картину 3 ноября, но кинотеатр отменил показ. Причины такого решения не приводятся.

Продюсер фильма «16-й» Сергей Щеглов ранее рассказал РИА Новости, что премьеру фильма отменили без предупреждения. Картина считается «исповедью» Пригожина, где речь идет о выборах президента США в 2016 году. В России фильм выйдет 8 ноября.