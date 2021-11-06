Журналист Шумер назвал порочным кругом спор из-за права между Евросоюзом и Польшей

Распря между Брюсселем и Варшавой не привела к диалогу, а ограничилась взаимной критикой. С таким мнением выступил журналист Дирк Шумер.

Он оценил взаимоотношения Польши и Евросоюза. Стороны конфликтуют из-за решения Варшавы признать главенствующим национальное право, что предполагает несоблюдение некоторых предписаний ЕС. Ссора превратилась в порочный круг, уверен журналист. Шумер прокомментировал ситуацию на страницах издания Die Welt.

Риторика их противостояния уже давно превратилась из дискуссии в обмен критикой. Спор связан не только с ценностями, но и с политическими вопросами. Политика Евросоюза уже перестала быть само разумеющимся явлением, поэтому Брюсселю стоит встать на путь компромиссов, заключил автор.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов назвал спор Варшавы с Брюсселем «тренировкой» на гибкость ЕС. Выпады Польши стали своеобразным педагогическим экспериментом на политической арене, убежден эксперт.