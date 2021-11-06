Кратковременные дожди и до +9 градусов ожидаются в Москве 6 ноября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погодных условиях в столице России в субботу, 6 ноября.

Как отметил синоптик, на погоду в Москве окажет влияние холодный атмосферный фронт. Он принесет в город кратковременные дожди и затянет небо облаками. При этом воздух в регионе прогреется до +9 градусов. В Подмосковье — до +11 градусов.

«Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать — барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — добавил специалист на своей странице в Facebook.

Ранее синоптик Леус сделал прогноз о погоде в Санкт-Петербурге. По словам эксперта, в Северной столице ожидается дождливая погода, местами может пройти мокрый снег. При этом столбики термометров в городе покажут от 5 до 7 градусов тепла.