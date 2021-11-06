Политолог Сосновский предупредил о срыве в ФРГ выполнения предвыборных обещаний «Зеленых»

«Зеленые» слишком спешно объявили о планах снять коронавирусные ограничения в марте 2022 года, уверен немецкий политолог Александр Сосновкий. По словам эксперта, предвыборным обещаниям партии не суждено сбыться.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. По результатам голосования ни одна из партий не набрала порог для получения большинства в парламенте. В тройку лидеров вошли Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический союз и «Союз 90/Зеленые». Силам пришлось сформировать коалицию и перейти к распределению ролей. По информации Сосновского, «зеленые» недовольны диалогом якобы из-за его продолжительности и отсутствии результатов. Однако на деле причины другие, отметил эксперт.

Сосновский раскрыл неудобную правду о недовольстве оказавшейся в западне немецкой партии, сопредседателем которой является Анналена Бербок. Теперь Германию ожидают «интересные дни», констатировал политолог.

Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

«Хитрые "зеленые" понимают, что попали в западню из-за поспешного обещания отказаться от ограничений по вирусу к марту 2022. Скорее всего, ограничения будут не сняты, а ужесточены», — констатировал Сосновский в Telegram.

Ранее немецкий публицист Феликс Шультесс указал на непостоянство «Зеленых». По словам эксперта, в дальнейшем партия будет продвигать антироссийскую риторику.