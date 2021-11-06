Жители Татарстана смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода

Власти Татарстана планируют ввести новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

Согласно сообщению пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова, перевозка местных жителей старше 18 лет в общественном транспорте будет осуществляться только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о медотводе.

«В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», — добавила руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

Напомним, вакцинация является наиболее действенным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.