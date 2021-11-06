Политолог Портников предрек полную потерю рейтинга Зеленским

Серия расследований против президента Украины Владимира Зеленского может сильно снизить уровень доверия к нему, заявил политолог Виталий Портников.

По его словам, против украинского лидера организована масштабная кампания по его дискредитации. Она нацелена на снижение уровня электоральной поддержки президента вплоть до полной ее потери. В конечном итоге этот сценарий обернется полным развалом политической карьеры Зеленского. А сам политик уже не сможет претендовать на повторный президентский срок.

«Нужно понимать, что любое такое международное расследование – это не просто результат журналистских коллективов, это результат совместной операции спецслужб, надзорных органов и журналистов. Если такого рода заинтересованность есть, то она будет и далее...», — сказал он.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Зеленский стал фигурантом нашумевшего расследования международных журналистов «Досье Пандоры». В нем украинского лидера уличили в использовании офшорных компаний для ухода от налогообложения. Сам Зеленский признался, что действительно прибегал к подобным схемам. По его словам, в бытность президентства Виктора Януковича так делали все.