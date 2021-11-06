США начали «гонку ледоколов» для противостояния России в Арктике

Соединенные Штаты намерены достичь успехов России в Арктике и начать противостояние с Москвой в регионе. Для этого американцы хотят создать десять дополнительных ледоколов.

В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп начал разговоры о необходимости создания ледокольного флота. После назначения Джо Байдена на пост главы Соединенных Штатов от многих инициатив предыдущего лидера страны отказались, однако «гонку ледоколов» не списали со счетов, пишет «Царьград».

«В планах создание еще 10 дополнительных ледоколов. У нас есть только один. В России их 40, у нас один», — заявил летом 2020 года Трамп.

Ледоколы теперь предстают символом «жесткой силы» США в Арктике. Однако их институционным домом все же остается береговая охрана США, а практические возможности нацелены на поисково-спасательные миссии или поддержку полярных исследований. Поэтому американцам еще очень далеко до имеющихся у России возможностей в Арктике, говорится в публикации.