МИД РФ: Лондон не должен игнорировать насилие против протестующих

Великобритания не упускает случая написать о применении насилия против протестующих в России. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала массовые протесты, которые прошли в Лондоне. Захарова опубликовала видео из столицы Соединенного Королевства, где правоохранители силой оттесняли толпу митингующих и журналистов. Представитель МИД напомнила, что Великобритания в таких случаях пишет посты в адрес РФ.

«Потрясены насилием, примененным сегодня против мирных протестующих и журналистов в России», — цитирует Захарова британских коллег.

Дипломат подчеркнула, что в Соединенном Королевстве разворачивается очередная «правочеловеческая пастораль».

Правоохранители ранее задержали 12 участников «Марша миллиона касок» в Лондоне. Митинг проходил под руководством движения Anonymous.