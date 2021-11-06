Крутое пике Байдена. Президент США за год растерял поддержку избирателей

Год назад — 3 ноября 2020 — кандидат от Демократической партии Джозеф Байден не без труда вырвал победу у республиканца Дональда Трампа в гонке за пост президента США. Начавшееся было ликование демократов постепенно сменилось разочарованием, а оппоненты начали злорадно надеются на импичмент. О чем то и дело трубит западная пресса.

Почему Байдену не удалось завоевать расположение конгрессменов и любовь американцев, разбиралась «Политика Сегодня».

Падали рейтинги, падали

Карьеру президента Байден начал с неплохих показателей: рейтинг одобрения за первую неделю правления составил 54%, а к концу января 2021 года вырос до 55,8%. Таких показателей у Трампа не было никогда.

Прошел год и уровень поддержки 46-го президента Соединенных Штатов стремительно снижается.

Так, агрегатор RealClearPolitics представил обновленные данные: к концу октября этого года только 42,3% американцев позитивно оценивают своего президента. Хотя еще в первой половине августа таких было 50%.

Институт общественного мнения Gallup выяснил, что за первые девять месяцев правления Байдена его рейтинг упал на 11 пунктов. Такого не было ни у одного из его предшественников с 1950-х годов.

В то же время Трамп постепенно начинает улучшать свои позиции. По данным Квиннипэкского университета, 39% опрошенных заявили, что позитивно относятся к 45-му президенту США. Это на 2 п.п выше майских результатов. Ранее республиканец не исключал, что будет участвовать в выборах в 2024 году.

facebook.com / Joe Biden / Donald J. Trump

Виноват Афганистан, COVID-19 и сонливость

Принимая бразды правления, Байден обещал вернуть Америке «нормальность» после «хаотичного» президентства Трампа. Однако, отметили эксперты, демократ пока не смог сдержать данного слова.

Среди причин падения популярности Байдена аналитики Gallup назвали пандемию COVID-19, сумбурный вывод американских войск из Афганистана, растущую инфляцию и дефицит рабочих мест.

Американскому лидеру не удается провести социальные реформы, поскольку республиканцы отвергают предложения. На границе образовался кризис из-за тысяч мигрантов, которые нелегально пытаются попасть в Штаты. Согласно опросам Gallup, американцы утратили веру в то, что Байден в силах вывести страну из этого завала проблем.

А вот политолог Дэвид Саттер склонен считать, что 46-й президент никогда не пользовался особой популярностью. По мнению эксперта, во время предвыборной гонки Байдену на руку сыграл его предшественник.

«Он был альтернативой Трампу, за это люди его идеализировали. Они видели в нем много, чего не было. Когда он начал действовать как президент, совершая довольно серьезные ошибки, конечно, эта идеализация исчезла. Как результат – его рейтинг упал», — рассуждает Саттер.

Кроме того, сложно поддерживать образ эффективного руководителя, когда президента периодически замечают спящим на важных саммитах или подозревают в старческой деменции.

Prt Scr telegram.org / Катарсис

И СМИ туда же

В начале президентства Байден пользовался весомой поддержкой со стороны четвертой власти. Однако все новые проблемы несколько поубавили пыл журналистов.

В итоге за год правления Байдена презентабельные фотографии американского лидера сменились на сатирические карикатуры, а хвалебные статьи — на беспощадную критику.