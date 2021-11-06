Саакашвили заподозрили в попытке организации госпереворота в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планирует осуществить государственный переворот на родине, заявил представитель службы госбезопасности страны Бача Мгеладзе.

По его словам, сторонники политика собираются заблокировать государственные учреждения. Их действиями руководит сам Саакашвили из тюремной камеры.

«Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — сказал он.

Ранее стало известно, что Саакашвили задержали в Тбилиси в преддверии октябрьских выборов в стране. Политику грозит девять лет тюремного заключения по двум уголовным эпизодам.