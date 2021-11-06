Власти Хабаровского края не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Власти Хабаровского края приняли решение не вводить дополнительные выходные дни в регионе. Нерабочие дни завершатся 7 ноября.

Хабаровский край не пойдет по пути других российских регионов, в которых продлевают период нерабочих дней на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор области Михаил Дегтярев.

«Мы решили на штабе, что с 8 числа школьники сядут за парты. Мы все работаем», — сказал губернатор.

При этом временно остановят работу торговые центры и продолжит действовать система QR-кодов. По мнению Дегтярева, это позволит прервать цепочку заражений коронавирусом. Он также выразил уверенность, что граждане, которые еще не сделали прививку от заболевания, пройдут вакцинацию до Нового года. Это позволит открыть все заведения к праздникам.

Власти Москвы также приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. С 8 ноября российская столица вернется к рабочим будням, сообщает телеканал «360».