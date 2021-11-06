Роспотребнадзор объяснил в ноябре важность проведения вакцинации летом

Эксперты Роспотребнадзора опубликовали в ноябре рекомендации о вакцинации, в которых объяснили важность проведения процедуры в летний период.

На сайте ведомства 6 ноября появился материал, в котором россиянам напомнили о проходящей в стране массовой бесплатной вакцинации от коронавируса. При этом специалисты отметили необходимость прививаться именно летом.

«Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда человек восстанавливает, укрепляет свое здоровье и иммунитет после длительного холодного периода года — осени и зимы», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, эксперты сообщили, что «в летнюю солнечную погоду риски заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, значительно снижаются». В связи с этим в ведомстве призвали вакцинироваться летом, чтобы успеть подготовиться к осенне-зимнему сезону.

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