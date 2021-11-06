Захарова призвала британскую прессу честно рассказать про митинги в Лондоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к британской прессе после митингов, захлестнувших Лондон. Свое сообщение дипломат дополнила видеокадрами, на которых видно, что правоохранительные органы силой теснят протестующих, включая журналистов, освещавших события.

В Telegram-канале Захарова напомнила, что журналисты Соединенного Королевства не молчат, если протестные акции происходят в России.

«Обычно в таких случаях британские коллеги пишут посты следующего содержания: "Потрясены насилием, примененным сегодня против мирных протестующих и журналистов в России". На видео Британия», — написала дипломат.

Она иронично добавила, что надеется на честность британской прессы, которая «эту незатейливую агитку» посвятит и себе. Тем более повод, полагает Захарова, у европейских СМИ веский — на просторах Туманного Альбиона снова «разворачивается правочеловеческая пастораль».

Напомним, в Лондоне участники «Марша миллиона масок», организованного движением Anonymous, вышли на массовую акцию с требованием отменить COVID-паспорта и освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В толпе были замечены энтузиасты с плакатами «Трамп победил».

Кроме того, на Трафальгарской площади протестующие сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По предварительным данным, 12 участников акции арестовали.