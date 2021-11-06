Адвокат Питон допустил возвращение Трампа в политику за счет низкого рейтинга Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп может снова заняться большой политикой. Для своего возвращения он, возможно, воспользуется непопулярностью действующего главы государства Джо Байдена. С таким мнением выступил французский специалист по американскому государственному праву Оливье Питон.

Адвокат оценил проигрыш Демократической партии на выборах губернатора штата Вирджиния. В интервью для Le Figaro эксперт подчеркнул, что за год представители политического объединения потеряли от 7% до 10% голосов. Результат связан с низкими рейтингами Байдена, убежден Питон.

Пока нельзя говорить, принесет ли пользу снижение популярности президента США Трампу. Неизвестно, захотят ли республиканцы вести свою кампанию за счет бизнесмена, пояснил специалист.

«В следующем году мы увидим, сможет ли он воспользоваться непопулярностью Джо Байдена, чтобы, как он заявляет, "отомстить" в 2024 году, или же избиратели-республиканцы, особенно умеренные, предпочтут менее спорного кандидата», — заключил Питон.

Ранее Трамп высмеял Байдена за конфуз на климатическом саммите в Глазго. Глава государства начал дремать на одном из мероприятий.