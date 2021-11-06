Юмориста Максима Галкина обвинили в «унижении» украинского языка

Телеведущий и юморист Максим Галкин в новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» «унизил» украинский язык, прочитав переделанное стихотворение Тараса Шевченко, пишет украинское издание «Обозреватель».

Инцидент произошел в очередном выпуске музыкальной программы, в которой два исполнителя разных поколений оценивают и комментируют творчество современных артистов.

В программе, участниками которых стали шоумен Никита Джигурда и блогер Kyivstoner, обсуждалась Украина. Максиму Галкину якобы не понравилось, что гости перешли на украинский язык. По версии издания, пародист попросил гостей «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык». Позже супруг певицы Аллы Пугачевой зачитал переделанное стихотворение Шевченко, что также не понравилось украинским СМИ.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло телеведущего в черный список. В нем находятся люди, которые «угрожают национальной безопасности» страны.