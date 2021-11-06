Зампостпреда России при ООН Белоусов обвинил США в блокировке проекта резолюции по ОЗХО

Вашингтон оказал давление на представителей стран в ООН с целью блокировки российского проекта резолюции касательно деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.

Такое заявление сделал заместитель постпреда РФ при ООН Андрей Белоусов, который представлял Москву на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

«Ситуация вокруг нашего документа была непростая, оппоненты во главе с США вели мощную кампанию по дискредитации проекта», — сообщил он.

По словам Белоусова, американская сторона оказала беспрецедентное давление на развивающиеся страны, чтобы не допустить принятие российского проекта. Действия Соединенных Штатов повлияли на полученные в ходе голосования результаты, добавил представитель РФ.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин пообещал, что Москва сделает все для защиты своих прав в организации. Он заверил, что в случае ограничения ее полномочий будут предпринят адекватный ответ.