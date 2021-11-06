Der Spiegel: минэкономики Германии отказалось учитывать позицию Польши по «СП-2»

Министерство экономики Германии отказалось учитывать позицию Варшавы по «Северному потоку — 2» в вопросе сертификации газопровода. Об этом информирует журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что минэкономики ФРГ в конце октября исключило угрозу безопасности от сертификации оператора «СП-2». Управление по регулированию в сфере энергетики Польши в письме немецким властям утверждало обратное. Якобы есть «риски» зависимости оператора от «Газпрома», уточняет Der Spiegel.

Германская природоохранная организация призывает остановить реализацию «Северного потока — 2». Польша заняла такую же позицию и выступает против газопровода.

Строительство проекта завершилось 10 сентября. «СП-2» введут в эксплуатацию после сертификации. Россия неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.