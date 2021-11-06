Порошенко: украинцы перестали доверять Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что граждане страны «сбросили розовые очки» по отношению к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Недавно центр аналитических исследований «Украинский институт будущего» провел опрос, согласно которому его рейтинг опустился на семь пунктов и достиг антирекордного показателя в 25%. При этом в поддержку Петра Порошенко высказались лишь 14%.

«Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», — сказал Порошенко в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера».

Ближайшие выборы главы украинского государства состоятся в марте 2024 года. Согласно конституции, президент выбирается путем прямого голосования сроком на пять лет.