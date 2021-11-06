Посол Кошелев: Россия намерена получить компенсацию от США за простой дипсобственности

Россия потребовала компенсацию за простой изъятых в США дипломатических объектов. Сумма может составлять сотни тысяч долларов, заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Речь идет о шести конфискованных объектах. Российская сторона не может попасть в них и не оценить состояние инженерной коммуникации и оставленных материальных ценностей, добавил дипломат в интервью RTVI.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — заявил Кошелев.

Российское посольство в Соединенных Штатах, по словам Кошелева, сотни раз обращалось в Государственный департамент страны. Сотрудники просили разрешения на посещение изъятой дипсобственности для осмотра и инвентаризации. Ведомство регулярно направляло отказы, добавил посол.