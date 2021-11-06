Врач Кипшидзе: состояние заключенного Саакашвили ухудшается каждый день

Бывший президент Грузии и экс-глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в тюрьме. С каждым днем он чувствует себя все хуже, заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Согласно словам личного врача экс-президента, в минувшую пятницу был собран экстренный консилиум с привлечением невропатолога и эксперта по критической медицине. Михаила Саакашвили осмотрели.

«Оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом... Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного», — добавил Кипшидзе в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Консультанты посещают Саакашвили без специальных устройств для постановки диагноза. Бывшего президента Грузии задержали 1 октября. В тот же день он объявил голодовку. На родине его судят по нескольким статьям.