Российское посольство в США: американские военные оставляют после себя хаос по всему миру

Военнослужащие США «безрассудно разгуливают» по другим странам и оставляют после себя беспорядок и разруху. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Работники диппредставительства ответили на недавние заявления Пентагона и Госдепартамента о так называемой активности российских военных у границ Украины. Посольство РФ в своей странице в Twitter порекомендовало Вашингтону «посмотреть в зеркало».

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские вооруженные силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно назвал публикации западных СМИ некачественными вбросами. Он добавил, что любые перемещения российских военных по территории РФ не касаются других стран.