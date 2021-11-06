UIF: большинство украинцев сочло курс местных властей губительным

Количество граждан Украины, которые уверены, что ситуация в стране развертывается в неправильном направлении и государство «идет не туда», за месяц возросло с 63% до 70%. Выяснение общественного мнения провел независимый центр «Украинский институт будущего».

Порядка 38% участников исследования считают, что главные проблемы Украины — маленькие зарплаты и пенсии. В то же время почти треть (32%) украинцев уверены, что основная «рана» страны — вооруженный конфликт в Донбассе. Аналогичное количество граждан назвало основной проблемой коррупцию, а 31% опрошенных — высокие расценки на оплату коммунальных услуг.

«Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились», — следует из данных опроса.

Более половины респондентов (58%) пожаловались на нарушение их прав и свобод. Противоположное мнение озвучили 42% опрошенных. В то же время большинство украинцев не готово участвовать в массовых протестных акциях.