Украинцы высказали готовность поднять вооруженное восстание

Каждый 20-й гражданин Украины готов бороться за свои права и свободы с оружием в руках. Результаты соответствующего опроса обнародовал аналитический центр «Украинский институт будущего».

Специалисты задавали респондентам вопрос о том, на какие «акции и формы протеста они готовы» в случае нарушения их прав и свобод. Шесть процентов украинцев заявили, что готовы взять в руки оружие и отправиться на митинги.

Другие участники опроса заявили, что готовы перекрывать дороги, выходить на пикеты и бойкотировать власть. Однако больше половины граждан Украины не готовы предпринимать активные действия против руководства страны несмотря на нарушение их прав и свобод.

Доля недовольных происходящим на Украине всего за месяц увеличилась на семь процентов. Политику действующей власти не одобряют 70 процентов населения страны.