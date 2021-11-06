Саратовская область с 8 ноября вводит QR-коды для посещения общественных мест

Наличие QR-кодов в Саратовской области станет обязательным не только для посетителей общественных мест, но их сотрудников. Об этом заявил вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Система QR-кодов распространится на торговые центры, туристические базы, гостиницы, отели, салоны красоты и другие общественные места. Новые ограничения начнут действовать с 8 ноября. Нерабочие дни в Саратовской области решили не продлевать.

«С 8 ноября текущего года до стабилизации эпидемиологической обстановки устанавливаются обязательные требования о наличии QR-кода для работников, контактирующих с потребителями, а также посетителей», — говорится в сообщении.

Свободными от QR-кодов останутся продовольственные магазины и торговые точки, реализующие товары первой необходимости. Получить код можно при вакцинации от коронавируса или с документом о перенесенном COVID-19 в последние полгода.