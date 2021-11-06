Республиканцы Роджерс и Тернер потребовали от Байдена увеличить поставки оружия на Украину

США должны усилить военную помощь Украине и отправить в Черное море свои корабли. С таким заявлением к американскому лидеру Джо Байдену в письме обратились конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер.

Текст послания обнародовало издание Defense News. Авторы призвали администрацию президента увеличить поставки оружия поражающего действия якобы «для сдерживания и отражения возобновившегося вторжения России».

«В связи с недавним наращиванием российских войск на украинской границе мы призываем вашу администрацию принять немедленные и оперативные меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений», — говорится в письме.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно отметил на фейковые публикации в западных СМИ об «активности России» у украинских границ. Передвижения военных РФ по своей территории касаются только Москвы.

Обозреватель «Царьград» ранее оценил вероятность военного конфликта между США и Россией после учений американских бомбардировщиков B-1B Lancer. Серьезных опасений эти маневры не вызывают, однако они демонстрируют «опасное смещение в головах западных стратегов».