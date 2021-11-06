CNN: глава ЦРУ посетил Москву для «предупреждения» Кремля и защиты Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел рабочую поездку в российскую столицу, целью которой было «предупреждение» РФ о недопустимости действий против Киева. Телеканал CNN также сообщил, что глава ведомства «разведывал» намерения Москвы.

Издание передает, что после визита в Москву Бернс провел телефонный диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы директор разведывательного ведомства старался «умерить напряженность» в отношениях между Украиной и Россией.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — сообщил телеканал.

Уильям Бернс посетил Москву 2-3 ноября. В российской столице он провел встречу с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В рамках рабочих переговоров обсуждению были подвергнуты российско-американские связи. Особое место было уделено борьбе с международным террором.