Философ Хилл: культурное противостояние в США может перерасти в гражданскую войну

Культурная война бушует в Соединенных Штатах Америки, но в скором времени она может превратиться в гражданскую. Об этом заявил профессор философии из Университета Де Поля Джейсон Хилл.

Американскому государству удалось решить проблему расизма, однако в 2020 году сторонники движения Black Lives Matter (BLM) развязали новую борьбу. Они выступают против «превосходства белых» и так называемого социального неравенства, передает Lenta.ru.

«По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», — пояснил профессор позицию движения BLM.

Джейсон Хилл считает происходящее в США опасным для целого поколения белых людей. Чтобы спасти западную цивилизацию, необходимо отказаться от идей BLM.

Военный эксперт Юрий Кнутов недавно объявил, что президент США Джо Байден готовит «маленькую войну». В качестве доказательства своих слов специалист рассказал о частых учениях американских Вооруженных сил, передает «Царьград».