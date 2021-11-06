ВСУ опровергли фейк Запада о «наращивании сил России» у границ Украины

Никакой активности около украинских границ не наблюдается. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Он прокомментировал недавние сообщения в западных СМИ о «наращивании сил РФ» у территории Украины. Шаптала пояснил, что ВСУ тщательно следят за подобными вещами. Они полностью контролируют ситуацию на границе.

«Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет», — отметил офицер.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби недавно в ходе брифинга заявил, что США следят за ситуацией у границ Украины. Вашингтон также осведомлен о сообщениях, связанных с «необычной военной активности России», передает «Царьград».