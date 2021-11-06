Посольство России рассчитывает на возобновление выдачи американских виз

Переговоры с Госдепартаментом США по возобновлению работы консульских служб проводятся регулярно. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев.

По его словам, Москва готова искать компромиссы в двусторонних отношениях. Однако также необходимо, чтобы и Вашингтон проявил инициативу в этом направлении.

«Мы сейчас разговариваем. В еженедельном режиме идут у нас консультации с Госдепартаментом, и мы пытаемся все оперативные вопросы решать в ходе переговоров между посольством и представителями российского отдела Госдепартамента», отметил Кошелев в эфире телеканала RTVI.

Посол России в США Анатолий Антонов в недавнем выступлении на встрече «Диалог Форт-Росс» заявил, что Россия предлагает позитивную программу действий по решению разногласий между двумя странами. Первым пунктом, по его словам, является взаимное обнуление всех ограничений на дипломатическое присутствие, пишет «Царьград».