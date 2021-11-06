Минюст Грузии: суд над Саакашвили нужно проводить в тюрьме

Судебное заседание по одному из дел экс-главы Грузии Михаила Саакашвили назначено на 10 ноября. Оно может состояться в тюрьме, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Грузия окажет максимальное содействие правосудию. Но Саакашвили нужно судить именно в тюрьме. В противном случае бывшему президенту республики может грозить опасность, добавил Брегадзе журналистам.

«Наша строгая рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении. Наша строгая рекомендация состоит в том, чтобы заключенный не был выведен из 12-го учреждения, так как для него может появиться угроза», — заявил министр в эфире «Рустави 2».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. Недавно адвокат Ника Гварамия отметил ухудшение состояния политика. У заключенного начали сильнее проявляться когнитивные нарушения, пишет телеканал «360».