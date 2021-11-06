Власти Тамбовской области: регион вернется к привычному режиму работы с 8 ноября

Власти Тамбовской области отказались продлевать период нерабочих дней с 8 ноября. Работа в регионе вернется к режиму, который действовал до 30 октября, сообщили в мэрии.

Нерабочие дни в Тамбовской области были объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе запретили проводить массовые мероприятия, закрыли кинотеатры и спортивные комплексы. Граждан старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

«С 8 ноября 2021 года Тамбовская область возвращается к режиму работы, действовавшему до 30 октября. Исходя из текущей ситуации, в регионе не планируют продлевать нерабочие дни», — сообщили в мэрии.

Тамбовская область не единственный российский регион, который планирует завершить период нерабочих дней. Но в стране вопрос о продлении локдауна остается открытым. Сенатор Владимир Круглый считает, что дополнительная неделя выходных была бы целесообразной, пишет телеканал «360».