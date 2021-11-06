США отслеживают действия России на границе с Украиной

Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует «необычные» действия и активность Вооруженных сил России возле границ с Украиной. Об этом рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.

В частности, ведомство отслеживает якобы эскалационную или провокационную деятельность Российской Федерации. По словам Кирби, подобные действия вызывают глубокую обеспокоенность в Пентагоне.

«Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», — сообщил Кирби на брифинге.

Вместе с этим представитель оборонного ведомства отказался объяснять, о каких именно «необычных» действиях России он говорил.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, все страны, рядом с границами которых есть неспокойный сектор, могут прибегнуть к любым мерам обеспечения защиты. Он подчеркнул, что РФ вправе перемещать свои войска по всей территории полностью на свое усмотрение.