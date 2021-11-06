Белый дом опроверг возможность контакта Байдена с заразившимся COVID-19 чиновником

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не входил в прямой контакт с заразившимся COVID-19 сотрудником администрации США, сопровождавшим его во время поездки в Глазго.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что чиновник, имя которого не раскрывается, получил положительный тест на COVID-19. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время выступления на регулярном брифинге, данный сотрудник останется на карантине в Шотландии.

«Этот человек не контактировал тесно с президентом, и у него не проявляются какие-либо симптомы, этот человек остается в Шотландии, чтобы завершить пребывание в карантине, он пользуется поддержкой администрации», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Джо Байден посетил 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября, участие в ней принимают делегации почти 200 государств.