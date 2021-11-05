«Украинский институт будущего»: поддержка Зеленского снизилась на семь пунктов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь пунктов и достиг 25%. Такие данные привели аналитики центра «Украинский институт будущего».

Украинский президент занимает первое место электоральных преференций граждан. Отдать свой голос за него готовы 18% граждан среди всего населения. Но поддержка Зеленского по сравнению с сентябрем уменьшилась.

«За него готовы проголосовать 18% среди всего населения или 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с сентябрем поддержка Зеленского заметно уменьшилась – на семь пунктов», — говорится в исследовании.

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению политолога Владимира Рогова, является лидером антирейтинга. Его поступки эксперт счел неадекватными на фоне энергокризиса, который обострился в стране, пишет телеканал «360».