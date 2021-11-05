Президенту Чехии Земану установили зонд для кормления после выявленного цирроза печени

Чешский лидер Милош Земан страдает от серьезного цирроза печени. Сейчас ему в желудок ввели питательный зонд для кормления, сообщил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

Как отметил врач, в желудок Земану ввели так называемый PEG. По словам Пафко, вести речь о сроках выписки чешского лидера на данный момент рано. Однако хирург отметил, что весь процесс нахождения в медучреждении может занять три–четыре недели.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — заявил Павел Пафко в беседе с журналистами.

В прошлом месяце председатель сената Чехии Милош Выстрчил заявлял, что президент Земан уже не в силах стоять у руля страны. По словам сенатора, здоровье 77-летнего главы государства не позволяет ему в полной мере исполнять обязанности, пишет «Царьград».