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Президенту Чехии Земану установили зонд для кормления после выявленного цирроза печени

Президенту Чехии Земану установили зонд для кормления после выявленного цирроза печени

Чешский лидер Милош Земан страдает от серьезного цирроза печени. Сейчас ему в желудок ввели питательный зонд для кормления, сообщил член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

Как отметил врач, в желудок Земану ввели так называемый PEG. По словам Пафко, вести речь о сроках выписки чешского лидера на данный момент рано. Однако хирург отметил, что весь процесс нахождения в медучреждении может занять три–четыре недели.

«У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — заявил Павел Пафко в беседе с журналистами.

В прошлом месяце председатель сената Чехии Милош Выстрчил заявлял, что президент Земан уже не в силах стоять у руля страны. По словам сенатора, здоровье 77-летнего главы государства не позволяет ему в полной мере исполнять обязанности, пишет «Царьград».