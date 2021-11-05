Главы МИД России и Венгрии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по поводу ситуации на Западных Балканах.

Дипломаты затронули ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. Обменявшись мнениями, оба выразили приверженность их развитию.

«5 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Сийярто, в ходе которого стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также о ситуации на Западных Балканах», — говорится в сообщении МИД РФ.

Обстановка в Косово и Метохии сильно обострилась по причине приштинской власти, которая задействовала силы особого назначения непризнанного образования. В результате одного из инцидентов, десятки сербов пострадали, а один получил огнестрельное ранение.