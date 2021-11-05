Задержанный экс-президент Грузии Саакашвили нарушил голодовку и принимает пищу

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вопреки объявленной голодовке, начал принимать в пищу каши и натуральные соки. Об этом сообщил глава минюста Рати Брегадзе.

Бывший глава государства был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года. В данный момент он содержится в колонии в городе Рустави. Сам Саакашвили назвал себя политзаключенным и отказался от еды. Представители грузинской православной церкви и родственники призывали его отказаться от голодовки.

«Он сначала купил определенные продукты, потом отказался от них. Потом прошел определенный период, и он по своему желанию купил определенные каши и натуральные соки», — рассказал Брегадзе.

Заключенный получает медицинские препараты, которые ему назначили врачи. Министр добавил, что на сегодняшний день бывший президент не голодает.