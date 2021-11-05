Индекс Московской биржи показал отрицательную динамику во время пятничных торгов

Отечественная торговая площадка продемонстрировала снижение индекса IMOEX. Однако долларовый показатель РТС показал положительный тренд, передает агентство «Прайм».

Показатель фондового индикатора Мосбиржи снизился на 0,19%, вернувшись к отметке в 4176,94 пункта. Эксперты связали произошедшее с низкой активностью участников биржевой торговли. Также на показатели могли повлиять публикации данных о рынке труда в США.

Индекс РТС вырос на 0,67% до 1838,74 пункта, а стоимость акций компании «Яндекс» увеличилась на 0,92%. Лучший результат показали бумаги предприятия «Акрона», которые поднялись в цене на 3,5%. Акции «Русала» начали падать после информации о понижении стоимости алюминия на международном рынке.