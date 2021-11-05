Замглавы МИД Белоруссии Алейник встретился с представителем Ватикана

Власти Белоруссии и Ватикана заявили о заинтересованности в двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте информагентства БелТА.

Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник встретился с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Переговоры состоялись 5 ноября.

Участники саммита обсудили межконфессиональный диалог и взаимодействие Минска и Ватикана.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также развития межконфессионального диалога», — приводит белорусское СМИ выдержку из сообщения МИД.

С 11 ноября 1992 года между Белоруссией и Ватиканом установлены дипломатические отношения. В ноябре 2020 года Йозич вручил верительные грамоты президенту республики Александру Лукашенко.