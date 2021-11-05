Виновник ДТП в Братске ответит перед судом за гибель пенсионерки

Предполагаемый виновник ДТП в Братске, в котором погибла женщина, пойдет под суд. Следствие завершило расследование уголовного дела.

Смертельная авария произошла в жилом районе Порожский. Водитель сел за руль «Тойота Камри» в наркотическом опьянении. Нарушив скоростной режим, он выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала «Тойота Калдина». Произошло роковое столкновение, в результате которого погибла 71-летняя пассажирка.

Виновник аварии не пострадал. Медосвидетельствование показало, что он принимал запрещенные вещества. Следствие направило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Жителю Братского района грозит лишение свободы сроком до 12 лет.