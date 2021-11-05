Журналист Макдонаф упрекнул западные СМИ в упущении сути выступления Путина на «Валдае»

Западные СМИ упустили много важных моментов в речи президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом говорится в материале издания Asia Times.

Автор публикации Том Макдонаф обратил внимание, что иностранные журналисты сосредоточились на высказываниях российского лидера по гендерным вопросам. Так, американская газета The Washington Post раскритиковала часть речи Путина, в которой он описал дискуссии западных стран о половой принадлежности и назвал их фантасмагорией.

Однако основная суть выступления лидера РФ заключалась не в раскрытии гендерной проблематики, считает Макдонаф. В материале, пересказ которого приводит «ПолитРоссия», он объяснил, что на самом деле президент крупнейшей страны хотел донести до западных интеллектуальных элит:

«Целостное человеческое развитие и мир между странами в первую очередь должны основываться на общем понимании того, что каждый из нас — человек и что жизнь драгоценна».

Главная тема заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» была посвящена глобальным переменам, оказавшим влияние на человечество, ценности и государственность. Мероприятие проходило с 18 по 21 октября в Сочи.