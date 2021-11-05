Антикоррозийная обработка кузова может привести к поломке машины

Водители и сотрудники автосервисов должны точно следовать правилам нанесения защитной мастики на транспорт. В противном случае ржавчина может распространиться по всей машине, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Многие россияне готовы нанести на свой автомобиль защитный слой антикора из-за дорожных реагентов. Однако эксперты советуют подходить к этому процессу с особой тщательностью. Как минимум, перед процедурой нужно вымыть и осмотреть машину. Одной из главных причин неэффективности мастики становится грязь, которую не удалось смыть.

При необходимости владельцу транспорта или сотруднику сервиса стоит очистить пораженные участки от ржавчины, а все работы проводить только с сухим кузовом. Если не соблюдать всю технологию обработки, то машина может получить существенные повреждения. Владельцы легковых автомобилей чаще сталкиваются с коррозией в области порогов и лонжеронов, а хозяева внедорожников — с гниющей рамой, которая в особо тяжелых случаях может разваливаться на части.