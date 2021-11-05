Институт Вальтера Ратенау присудил Меркель награду за большие успехи в политике

Временно исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель получила медаль Вальтера Ратенау за выдающиеся достижения в сфере политики.

В ходе торжественной церемонии профессор Кристофер Кларк обратился к Меркель, отметив, что она воплощает современную историю Германии и международной политики. Также он перечислил, с кем поддерживала контакты бывший канцлер в годы своей деятельности.

«Вы работали с четырьмя американскими, четырьмя французскими и двумя российскими президентами, двумя китайскими лидерами и четырьмя британскими премьер-министрами», — сказал Кларк.

Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени. Глава фонда Хартмут А. Юнг, который принимал участие в церемонии награждения, заявил, что авторитет Меркель вызывает глубокое уважение не только в Европе, но и во всем мире.