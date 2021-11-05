Полиция возбудила дело после наезда самокатчика на пожилую жительницу Москвы

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию ДТП с участием электросамоката, водитель которого сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Пенсионерка от сильного удара упала и получила серьезные повреждения. Виновник произошедшего постоял несколько секунд возле потерпевшей и скрылся в неизвестном направлении.

На помощь пожилой женщине пришли сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию. Пострадавшую с травмой головы и переломом плеча доставили в больницу.

По факту инцидента полицейские возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность и местонахождение подозреваемого.