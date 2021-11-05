Журналист Пивоваров попал в скандал после встречи с кубанскими казаками

Журналист и создатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров подал в суд на руководство «Кубанского казачьего хора» (ККХ), сообщил он в Telegram-канале. Пивоваров требует у ансамбля снять претензии со своего ролика о казаках на YouTube и выплатить «Редакции» материальную компенсацию в один рубль.

Конфликт разгорелся 2 ноября после того, как «Редакция» разместила на YouTube выпуск «про казаков, настоящих и мнимых», где речь шла в том числе про ККХ. Предварительно журналисты заключили с ансамблем договор, обговорив условия. В частности, чтобы песни ККХ прозвучали в видеоролике, журналисты якобы заплатили руководителям определенную сумму «за использование интеллектуальной собственности».

Однако позже замдиректора и внук художественного руководителя хора Виктор Захарченко пожаловался на видео администрации YouTube, заявив о нарушении авторских прав. Выпуск «Редакции» был заблокирован. Пивоваров утверждает, что договоренности были нарушены, а Захарченко связался с журналистом и потребовал заплатить ему еще 50 тысяч рублей.

При этом о хоре Пивоваров отзывается как о «довольно прибыльном бизнесе».

«На протяжении многих лет коллектив получает многомиллионные президентские гранты. В 2012 году ему выделяли 25 млн рублей, в 2016 — 46 млн рублей, а в 2017 — 59 млн рублей. Кроме того, среди поклонников и меценатов хора есть и бизнесмены, например Олег Дерипаска», — заявил журналист в Telegram.

Prt Scr facebook.com / Алексей Пивоваров

У Захарченко другая версия событий. Он рассказал журналистам KubMash, что «Редакция» согласовала только съемку репетиции хора, но не использование аудиозаписи. Кроме того, участников ККХ возмутил вывод Пивоварова о том, что в хоре нет казаков, хотя ансамбль принимает участие в военно-полевых сборах, подчеркнул Захарченко.

«Он поднял эту тематику: есть ли в хоре казаки? А показывает, что в хоре нет казаков. <…> Он задает вопрос всуе какой-то, на который не получается ответа. Правильно вырвав это из контекста, ставит и показывает, что в хоре нет казаков, что, как бы, не правда. Пивоварову хочется пожелать быть честным и открытым, а не рассказывать байки и прибаутки, а потом использовать материал в своих целях», — заявил замдиректора ККХ.

Пивоваров же отмечает, что «продолжать обогащать» Захарченко и выплачивать 50 тысяч рублей «Редакция» не будет. Иск журналистов с требованием денежной компенсации в один рубль объясняется нежеланием нанести вред уважаемому многим музыкальному коллективу.