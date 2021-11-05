Американский офицер Табах посоветовал Украине не рассчитывать на помощь США в противостоянии с РФ

Позиции Украины в противостоянии с Россией сильно ослабли из-за президента США Джо Байдена. В этом уверен капитан первого ранга американских ВМС в отставке Гарри Табах.

Он считает, что Россия имеет возможность свести до «маленького плацдарма» пространство, которое оставалось у Украины для маневра. Киев может не рассчитывать по помощь Белого дома в этом вопросе, сказал Гарри Табах, выступая в эфире YouTube-канала Intervizor.

«Байден показывает, что Украина ему не важна...Что Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка», — описал одним словом положение Украины бывший американский военнослужащий.

Global Look Press / Carofei

Украинский политолог Андрей Ермолаев ранее заявил, что Европе и Соединенным Штатам «глубоко по барабану» на происходящее в его стране. Он уверен, что Евросоюз только делает вид, что поддерживает официальный Киев, по факту же он не настроен активно сотрудничать с украинской стороной. По заверению Ермолаева, ни Джозеф Байден, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни другие западные политики не будут решать проблемы Киева. Делать это должна только местная власть.