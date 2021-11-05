Ученые Витватерсрандского университета научились определять жертв молний по останкам костей

Молния — мощное и красивое явление, украшающее окружающую среду. Однако ее разряд может быть опасен для человека. Определять влияние удара молнии на кости человека научилась группа ученых из Южной Африки и Великобритании на базе Витватерсрандского университета.

Ежегодно во всем мире происходит до 24 000 смертей от молний. Одни из самых высоких показателей смертности от молний в мире имеют страны Африки. В ЮАР ежегодно от удара молнии погибает более 250 человек.

Удар молнией может вызвать остановку сердца, дыхания, переломы и ожоги. Разряд также оставляет узоры на теле человека, очертания которых похожи на листья папоротника. Это связано с повреждением кровеносных сосудов в коже. Однако на скелетах мягкие ткани отсутствуют, поэтому определить вероятность смерти человека от молнии специалисты не могли.

Ситуация изменилась после проведенного эксперимента. Ученые создали искусственную молнию в лаборатории, разряды которой направили на образы человеческих костей. После этого они разрезали кость на тонкие фрагменты и изучили их с помощью оптической микроскопии и компьютерной томографии. В результате на костях были обнаружены множественные микротрещины в каналах костей.

Результаты исследований позволять судмедэкспертам и криминалистам более точно определить причину смерти человека, а также понять истинное число летальных исходов от удара молнии. Исследование опубликовано в журнале Forensic Science International.