Машинист тепловоза отправился за решетку на 4 года за торговлю наркотиками в Коми

Сосногорский городской суд вынес приговор бывшему работнику железной дороги. Его обвинили в сбыте запрещенных веществ. Мужчина проведет за решеткой четыре года.

Следствие установило, что обвиняемый в мае 2021 года продал местному жителю наркотик. Инцидент произошел в доме отдыха локомотивных бригад Сосногорска. Полиция провела обыски и обнаружила по месту проживания подсудимого запрещенные вещества.

Машинист стал фигурантом уголовного дела. Суд решил приговорить его к лишению свободы сроком на четыре года за незаконный сбыт наркотических средств и незаконное хранение запрещенных веществ в крупном размере. Мужчина отправится отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Пушкинский районный суд ранее избрал меру пресечения в виде заключения под стражу полицейскому, обвиняемому в торговле наркотиками.